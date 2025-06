A mão invisível que prepara o jantar

O Direito insiste em tratar o tempo como se fosse linear, previsível e igual para todos. Mas o tempo do cuidado é outro. É um tempo que se dilata nas madrugadas insones com filhos pequenos, que se fragmenta entre tarefas domésticas, reuniões escolares e responsabilidades invisíveis. Um tempo que escorre, distorcido, como os relógios derretendo nas telas de Salvador Dalí – as horas de quem cuida não têm contornos firmes. Esticam-se em noites mal dormidas, evaporam-se em tarefas repetitivas, acumulam-se em jornadas múltiplas. O sistema jurídico, no entanto, trata esse tempo como se não existisse.

Apesar da existência de uma Política Nacional de Cuidados – prevista no papel – e que dá materialidade a uma previsão constitucional de corresponsabilidade de cuidado entre Estado, família e sociedade, a aplicação do Direito ainda ignora essa dimensão que não cabe em planilhas, sentenças ou cálculos. Quem cuida paga com o próprio tempo e, não raro, deixa de lado o autocuidado, ainda que esta seja uma dimensão essencial do direito ao cuidado.

Para além de um marketing de “skin care”, o autocuidado diz respeito à saúde física e mental de quem cuida e que sua ausência perpetua a lógica de exaustão e sobrecarga, com raras compensações. Se, na condição humana proposta pela filósofa Hannah Arendt, o labor representa a reprodução da vida e o trabalho a construção do mundo, a divisão sexual do trabalho condenou historicamente as mulheres ao ciclo interminável do labor enquanto reservou aos homens o lugar do trabalho reconhecido, produtivo e socialmente legitimado, cuja obra se perpetua historicamente.

Ainda que não remunerada, essa atividade tem valor econômico: segundo a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), ela equivale a quase 25% do PIB em alguns países da América Latina se fosse remunerada. É o lado invisível da economia que não produz lucro, não acumula capital e não gera títulos de propriedade para elas, mas essencialmente para eles, na constância de um casamento, porque o cuidado sustenta as atividades econômicas (o que foi completamente ignorado por Adam Smith – o pai da economia – quando do seu questionamento sobre como o jantar chega até à mesa: existe também a mão invisível de quem prepara, serve e limpa).

Ainda que não seja gerador direto de direitos econômicos, existem mecanismos (bem tímidos) de reequilíbrio financeiro no sistema jurídico brasileiro, como a pensão compensatória ou o pagamento do capital investido na maternidade no cálculo de pensão para menores.