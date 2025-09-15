A consciência coletiva mantém unido o sistema familiar

A função da consciência coletiva familiar é zelar para manter unido e inteiro o sistema familiar. Nós não conseguimos perceber a sua atuação do modo imediato como acontece com a consciência pessoal. Nesta percebemos imediatamente na forma de uma sensação de conforto ou de desconforto se aquilo que fizemos reforçou nosso vínculo ao sistema familiar ou se nos separou dele.

O sistema familiar pode excluir um de seus membros de muitas maneiras diferentes. A exclusão pode acontecer quando condenamos o comportamento de um membro; quando não aceitamos o destino difícil de um membro; quando um membro da família causa um dano a outro sem assumir nem reparar a falta cometida; quando alguém faz algo do qual os outros se beneficiam, mas não reconhecem nem agradecem a ele.

Nestes casos, geralmente uma pessoa posterior àquela que foi excluída a imitará em seu comportamento. Esta pessoa inconscientemente honra aquela que nasceu antes dela na espera que o sistema a reconheça e readmita.

Vamos ilustrar isso através de um exemplo. Uma mulher casada encontra um homem e diz ao marido: “Eu não quero mais saber de você. Vou deixar você”. A mulher se casa com este homem e tem um filho. Pode acontecer de este filho imitar em seu comportamento o primeiro marido abandonado desonrosamente por sua mãe. Assim desenvolve para com sua mãe os sentimentos ruins que a pessoa abandonada tem em relação à ex-esposa; outras vezes esse filho se afasta da mãe com a mesma tristeza que o ex-marido abandonado nutre em relação à mãe dele. Isso acontece mesmo que o filho não saiba da existência do ex-marido.

Como podemos perceber, a consciência coletiva familiar “escolhe” alguém inocente em relação à injustiça cometida no passado contra outro membro para que este membro inocente imite o comportamento dele até que seja reparada a injustiça e readmitido ao sistema familiar.

___________

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar