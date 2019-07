VOLTA ÀS AULAS: É preciso estar preparado física e psicologicamente

O reinício das aulas costuma trazer para pais e alunos ansiedade e agitação. Sem precisar acordar cedo nem fazer lição de casa, o estudante, durante as férias, entra num outro ritmo e, à medida que o retorno à escola se aproxima, é preciso restabelecer a antiga rotina para que ele esteja, de fato, preparado para o reinício das atividades escolares.

A assessora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil, Alessandra Wsolek, afirma que é preciso atenção às vésperas da volta às aulas. “Muitos pais acabam subestimando essa transição das férias para o retorno à escola, mas os primeiros dias de aula são muito importantes para que os alunos aproveitem o retorno com motivação e força total para o último semestre. E isso só acontece quando estão física e psicologicamente preparados para tal”, explica Alessandra.

Segundo ela, uma maneira eficaz de fazer o estudante encarar com entusiasmo o retorno às aulas é fazê-lo se lembrar de tudo o que a escola tem de bom. “Os pais devem falar dos colegas, dos professores e destacar bons momentos vividos em sala de aula. Mostre a importância da escola, que estudar pode ser divertido e muito interessante. Dessa forma, ele terá vontade de voltar às aulas”.

Para Alessandra, a parceria entre pais e escola também é fundamental. “Quando os pais participam ativamente da vida escolar dos filhos, os alunos se sentem mais apoiados e estimulados e se dedicam mais. Os pais devem se lembrar disso sempre – e não apenas no fim do ano”, afirma.

Retorno gradual

Mudanças bruscas são difíceis de serem absorvidas e podem comprometer o retorno às atividades escolares. Segundo o professor de Neuropediatria da Universidade Positivo, Antonio Carlos de Farias, os pais devem cuidar para, uma semana antes do reinício das aulas, restabelecer os horários para acordar, se alimentar e dormir. “O ritmo biológico do ser humano leva de 3 a 5 dias para se readaptar. Durante as férias, os hábitos, horários e atividades dos estudantes variam muito. É preciso voltar tudo no lugar para que o organismo se readapte como um todo. E é importante que isso seja feito antecipadamente para evitar desgastes desnecessários”, alerta Farias.

O professor reforça que “a demanda de sono de uma criança, dependendo da faixa etária, ainda é muito grande, assim como a dos adolescentes, que estão numa fase de pico de desenvolvimento e ritmo energético. Isso tudo deve ser considerado a fim de evitar mudanças de comportamento, irritabilidade, sonolência e até alterações somáticas, como dor de cabeça.”

Portanto, se o estudante dormiu muito durante as férias ou ficou muito tempo na frente da televisão, é importante começar a rever, aos poucos, essa rotina. “Dessa maneira, ele sentirá menos e não vai achar que parou de se divertir, de uma hora para outra, apenas porque as aulas recomeçaram”.

Sinepe dá cinco dicas essenciais para a volta às aulas

Readaptação. Essa é a palavra-chave do período que antecede a volta às aulas. Após aproveitar as férias, os estudantes precisam tornar a seguir uma rotina com regras, horários e diferentes atividades pedagógicas. “Durante o recesso escolar, os pais costumam dar uma folga nas regras e nos limites, desde a questão da alimentação até os horários de dormir. E a escola vem no sentido contrário, gerando aborrecimentos se a criança não for devidamente preparada para tal”, explica Esther Cristina Pereira, psicopedagoga e presidente do Sinep/PR (Sindicato das Escolas Particulares).

Para que o aluno se adapte novamente ao ritmo e à rotina de estudos, é preciso organização, disciplina e comprometimento – tanto da criança, quanto da família. Pensando nisso, a presidente do Sinepe/PR dá cinco dicas básicas que podem ser úteis neste processo:

Organize o horário de sono do estudante, deixando-o dormir e acordar um pouco mais cedo. Assim, aos poucos, ele volta a se acostumar com o horário da escola.

Converse com a criança, principalmente com as menores. Explique que os colegas e professores estarão esperando por ela – fazer um passeio pela escola também é eficaz, já que rever o espaço e os professores faz com que a saudade fale mais alto.

Junto com o aluno, separe o uniforme, organize os materiais, arrume a mochila, o estojo, estimulando e reforçando a volta para a escola.

Converse com a criança sobre algo que ela tenha feito durante as férias que seja bacana de compartilhar com os amigos. Fotos de viagem, lembranças de algum lugar que visitaram. Assim, ela fica entusiasmada para voltar e compartilhar com os colegas algo significativo.