Viveiro Municipal terá flores

Reportagem: Milena Lemes

Em meio às atividades de plantio realizadas pela Prefeitura de Cascavel em alusão à Semana da Árvore, surge a dúvida: e o Viveiro Municipal? Para o espaço, existem grandes planos. Um deles é a produção e o plantio de flores.

Para isso, três estufas foram reformadas entre o fim do ano passado e o começo deste ano. O plano já deveria ter saído do papel, mas teve que ser adiado. “No começo do ano nós fizemos uma licitação, mas por uma divergência de valores no edital optamos por impugnar para não ter problema”, explica o gerente administrativo e financeiro da Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Márcio Filipe Grando.

A licitação à qual Márcio se refere é para a contratação de uma empresa de serviço continuado que irá desempenhar sete funções no viveiro. “A gente precisa analisar bem o edital para não dizer que é um valor grande. São sete serviços: corte de grama, varredura do local, plantio de mudas, produção de mudas, ajardinamento, rega das plantas e poda de árvores dentro da Fundetec”, explica Márcio.

De acordo com ele, o serviço custará aproximadamente R$ 20 mil mensalmente e o edital deve ser lançado nos próximos 30 dias.

O Viveiro Municipal de Cascavel fica no Parque Ambiental, às margens da BR-277, ao lado da Fundetec.

Márcio explica que a aquisição das mudas custará 77 mil e serão adquiridas aproximadamente 166 mil unidades de 12 espécies diferentes.

Depois de desenvolvidas, as flores serão replantadas em espaços públicos.

Funcionários

O maior problema enfrentado pelo viveiro é a falta de mão de obra, como expõe o gerente administrativo e financeiro da Fundetec, Márcio Filipe Grando. Ele explica que esse é um dos motivos pelos quais se faz necessária a contratação de uma empresa terceirizada. “Em virtude do problema de mão de obra, uma das exigências da licitação é de que pelo menos dois funcionários trabalhem aqui”.

Há mais de um ano apenas um funcionário, cedido pela Secretaria de Meio Ambiente, trabalha no viveiro.

Árvores

São encontradas no Viveiro Municipal árvores nativas da região, como ipê, pata-de-vaca, cerejeira e flamboyant. Qualquer pessoa pode solicitar uma muda. Para isso, é preciso entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e explicar qual será a finalidade da árvore, como para sombra.

Um engenheiro ambiental vai orientar a pessoa sobre a melhor opção de árvore para o fim que ela deseja e entrega uma requisição ao solicitante, que retira a muda no viveiro.

A estufa em que as árvores ficam durante o processo de crescimento tem capacidade para 10 mil mudas, porém apenas metade do espaço está sendo utilizada e aproximadamente 5 mil mudas estão em desenvolvimento.