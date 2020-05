VÍDEO: Helicóptero da PRF auxilia nas buscas por militar desaparecido no Rio Paraná

Um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) participa nesta segunda-feira (11) das buscas por um militar do Exército Brasileiro desaparecido desde as 23h desse domingo (10), no Rio Paraná em Guaíra, oeste do Paraná.

Conforme nota divulgada pela 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, o militar patrulhava a margem leste do Rio Paraná, quando a embarcação em que estava, da Polícia Federal (PF), foi atingida por outra, clandestina e carregada com produtos ilícitos.

Após o choque, o barco dos contrabandistas deixou o local. Dois militares foram socorridos e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaíra, sem risco de morte. O terceiro segue desaparecido.

Equipes do EB, PF, PRF, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil seguem nas buscas pela região da divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Um outro helicóptero da PM do estado vizinho também se juntou à operação.

Veja imagens das buscas: