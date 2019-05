A vereadora de Toledo, Marli Gonçalves, conhecida como Marli do Esporte denunciou na Plenária da Câmara de Vereadores do município durante a sessão dessa segunda-feira (27), que está sendo ameaçada de morte por colegas do legislativo.

A denúncia foi transmitida AO VIVO pelo youtube, confira o vídeo. A denúncia está sendo investigada pela polícia em sigilo.