Venha para o 4º Ersau e Forparb: veja a programação!

Conforme noticiamos no mês de fevereiro nesta coluna, o estado do Paraná sediará, entre os dias 24 e 27/04/2019, em Dois Vizinhos – PR, a quarta edição do Encontro da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) (IV ERSAU), e em conjunto a este evento ocorrerá o Fórum Paranaense de Arborização Urbana (FORPARB), primeiro evento do gênero na história recente do estado.

A comissão organizadora do evento acabou de anunciar, na última semana, a programação do mesmo, a qual será variada, contando com minicursos, painéis, palestras, debates e viagens técnicas, de forma a atender aos diferentes anseios de todos os participantes.

Confira abaixo a programação, fique atento ao site do evento e participe. Na opinião de especialistas no assunto, é um evento que um profissional de prefeitura, empresa, ONG, estudantes e professores da área e a comunidade em geral interessada no tema não pode perder.

A programação começa no dia 24/04, com dois minicursos sobre poda em árvores urbanas, incluindo a poda em altura e seguindo normas ABNT, com especialistas nacionais no tema. Nos dias 25 e 26 de abril, serão realizadas palestras, com a presença de especialistas nacionais e internacionais, também com a presença de autoridades políticas regionais. Os temas versarão sobre a gestão e o manejo da arborização urbana (Painel 1), falando de aspectos relacionados ao planejamento, implantação, pragas e doenças, podas, transplantio, risco de queda de árvores e eventuais supressões. A atuação profissional em arborização urbana será debatida no Painel 2, onde será abordada a formação dos profissionais nas universidades e o papel dos mesmos, nos aspectos de formação e habilitação, para o exercício de atividades profissionais em arborização urbana. No painel 3 serão abordados, com a presença de representantes do Ministério Público do estado do Paraná, os planos municipais de arborização urbana e a sua realização pelos municípios de todo o estado. O painel 4 abordará as experiências já existentes no estado na elaboração de planos municipais de arborização, mostrando que o desafia é grande, mas passível de realização, se as prefeituras contarem com um trabalho profissional sobre o tema. O evento contará também, no dia 26/04, com a palestra da Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA) abordando a sua atuação no Brasil em apoio às entidades nacionais que atuam no tema. Ainda, para fechar esse dia, haverá apresentações técnicas dos patrocinadores do evento, sobre inovações tecnológicas nesta temática, e também a premiação dos melhores trabalhos técnico-científicos que serão apresentados durante os dias 25 e 26 de abril.

No dia 27/04, aberto a todos os interessados, haverá duas excursões técnicas, as quais visitarão o viveiro de produção de mudas para arborização urbana da Copel na UHE de Salto Caxias (Capitão Leônidas Marques/PR) e também o Jardim Botânico de Faxinal do Céu, também da Copel, no município de Pinhão/PR, onde os visitantes poderão conhecer diversas espécies presentes e com potencial de uso na arborização de cidades, além de desfrutarem de um belíssimo local especialmente preparado para receber visitantes.

A organização do evento convida a todos para participar. Fique informado sobre o evento e se inscreva, veja normas e programação no link: https://www.facebook.com/regionalsulsbau/?epa=SEARCH_BOX, e seja bem-vindo(a) a Dois Vizinhos!

Veja abaixo a programação completa: