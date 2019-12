Veja quem são os aprovados no Vestibular Unioeste 2020

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) divulga nesta quinta-feira (19), a partir das 16h, o resultado e classificação do Concurso Vestibular 2020. O resultado será disponibilizado pelo site http://unioeste.br/vestibular/.

Na Reitoria da Unioeste em Cascavel, após às 16h, também será realizada uma apresentação cultural que contará com música, teatro, e muito mais, a fim de comemorarem em conjunto o resultado deste ano. A ocasião será no ‘gramadão’, ao lado do estacionamento da Reitoria.