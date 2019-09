Veja o significado de sonhar com gaiola

Se você sonha que está preso ou se sente enjaulado, pode ser um sinal negativo ou um sinal de desconexão que você sente com o resto do mundo, por exemplo. Se há uma chance de escapar em seu sonho, entretanto, pode ser um sinal muito positivo.

Sonhar com gaiola comunica nossos maiores medos e ansiedades e o modo como estamos lidando com nossos sentimentos. Gaiolas em sonhos tipicamente se referem a alguma forma de inibição ou impotência em áreas da sua vida.

Sonhar com gaiola vazia: Ver uma gaiola vazia no sonho é um lembrete de que você precisa valorizar sua liberdade e autonomia para fazer o que deseja. Talvez você tenha frequentemente tempo livre no trabalho ou na escola. No entanto, se você não for cuidadosa, poderá perder esse privilégio e ser gerenciada em um futuro próximo.

Sonhar que está preso em uma gaiola: Sonhar que está preso dentro de uma gaiola indica que você não tem liberdade para agir de forma independente. Todas as suas ações e pensamentos são mantidos em uma coleira curta e observados.Evite sair da linha ou você poderá ser punida por isso.

Sonhar com gaiola enferrujada: Gaiolas enferrujadas em sonhos referem-se a certas regras, obrigações ou tradições que podem estar desatualizadas. Talvez existam rotinas ou hábitos em sua vida diária que te atrapalhem a alcançar seu verdadeiro potencial. Reflita sobre sua rotina, sua vida e tente descobrir quais regras ou pessoas estão prendendo você.

Sonhar com gaiola quebrada: Gaiolas quebradas em sonhos representam oportunidade e desafio para quebrar o status quo. O sonho anuncia que um tempo turbulento está se aproximando e haverá um rearranjo de poder e prioridades. Você não sabe o que te aguarda no futuro e provavelmente terá pouco controle sobre o resultado final.

Sonhar com pássaro na gaiola: Sonhar com um pássaro engaiolado pode indicar que você está se sentindo exatamente assim: em uma prisão. Pode ser que algo na sua vida mudou radicalmente e esteja te cerceando a liberdade. Você provavelmente está passando por um período de frustrações. Reflita sobre a sua vida e veja se não foi você quem colocou limitações para si mesma que estão podando o seu potencial.

Sonhar com passarinho fugindo da gaiola: Ver um pássaro fugindo da gaiola durante o sonho é um sinal positivo, pois significa que você está tentando mudar algo em você que tem bloqueado a sua vida social, como a timidez. O pássaro se libertando representa exatamente você se livrando de suas amarras emocionais.

Sonhar com passarinho morto na gaiola: Se você sonhou com um único pássaro morto dentro de uma gaiola, o seu inconsciente está tentando te orientar sobre a necessidade de você mudar um hábito antigo que tem prejudicado a sua vida. No entanto, se no seu sonho havia vários pássaros mortos ou morrendo dentro da gaiola, a simbologia é outra. Esse sonho indica que você terá um desapontamento e que você estará tão preocupado com tudo o que está acontecendo em sua vida que não conseguirá enxergar a solução para seus problemas.

Fonte: Astrocentro