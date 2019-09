Veja em quais bairros vai faltar água em Cascavel nessa segunda-feira

A Sanepar adotou a partir da última sexta-feira (13), o rodízio no abastecimento de água em Cascavel.Nessa segunda-feira (16) a suspensão do abastecimento está programado das 12h30 às 19h com normalização prevista para às 24h.

Os bairros que ficam sem água são Presidente, Cascavel Velho, Santa Cruz, FAG, Santo Onofre e todos os loteamentos que fazem parte dos bairros. Quem tiver caixa de água sofrerá menos com o rodízio. Veja o cronograma completo:

Dicas da Sanepar

Não lavar o carro, a calçada, não molhar a horta, a grama, tomar banhos curtos e escovar os dentes com a torneira fechada são algumas das dicas da Sanepar para economizar água.

O gerente geral do oeste e sudoeste da Sanepar, Renato Mayer Bueno, explica que quem adotar as dicas pode até mesmo contribuir para a suspensão antecipada do racionamento. “Com isso temos condições de atender e até suspender o rodízio antecipadamente”.

Porém, o principal fator determinante é a chuva. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), há previsão de chuva para Cascavel no domingo, dia 22.

Falta de água

De acordo com a Sanepar, algumas regiões de Cascavel ficaram sem água na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira, porém isso ocorreu porque serviços de melhorias estavam sendo executados. A previsão era para que o abastecimento retornasse às 22h de terça-feira, porém, devido ao alto consumo não foi possível restabelecer o fornecimento de água dentro do prazo previsto.