Veículo é apreendido transportando agrotóxicos no motor no oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu no começo da tarde desta segunda-feira (13), um veículo Toyota Corolla no Km 712 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu transportando agrotóxicos de origem estrangeira.

O veículo de placas paraguaias era ocupado por um casal de paraguaios.

Em vistoria no veículo, a equipe PRF encontrou no compartimento do motor 42 volumes de agrotóxicos de origem estrangeira, sendo 30 pacotes de 1kg e 12 frascos de 1L. O condutor alegou ter pego a mercadoria no Paraguai e levaria até Santa Terezinha de Itaipu/PR.

Diante dos fatos, veículo, envolvidos e mercadorias encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.