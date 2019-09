Vai comprar o seu primeiro imóvel? Veja algumas dicas para não errar na escolha

O primeiro passo do processo de aquisição do imóvel começa pelo planejamento financeiro. Foto:Divulgação

Ter um bom planejamento financeiro e escolher bem onde morar são alguns aspectos importantes nesta decisão.

O sonho da casa própria permanece sendo a prioridade número um para milhares de famílias brasileiras. Apesar do momento frágil que passa a economia brasileira, o mercado imobiliário vem recuperando força. Em 2019, especialistas estimam que o setor possa apresentar um crescimento entre 10 a 15%.

Existem vários caminhos que mostram que comprar o primeiro imóvel é possível. O financiamento imobiliário oferecido pela Caixa Econômica Federal e demais bancos, por exemplo, é um deles. O financiamento permite que o cliente obtenha uma linha de crédito que possibilite o pagamento, com o empréstimo sendo pago ao longo do tempo.

Nestas situações, o cliente deve estar atento às condições impostas pelo financiador, como taxa de juros, valor das prestações a serem pagas e o tempo para pagamento. Além disso, a pessoa deve estar ciente das condições que deve obedecer para cumprir o financiamento, como comprovar capacidade de pagamento.

Outra possibilidade são programas sociais como o Minha Casa Minha Vida. A iniciativa do governo federal, iniciada em 2009, garante um subsídio para o financiamento de imóveis para famílias de renda mais baixa, de até R$ 1,8 mil. Em 2018, 14,7 milhões de brasileiros compraram um imóvel por meio do programa.

Dicas para escolher o imóvel

Uma vez decidido que é chegada a hora de comprar o primeiro imóvel, alguns aspectos devem ser levados em conta pela família no momento de escolher onde irão morar. Conheça alguns abaixo:

Planejamento financeiro

O primeiro passo do processo de aquisição do imóvel começa pelo planejamento financeiro. É necessário tomar cuidado para que o sonho da casa própria não se transforme em um pesadelo, trazendo dívidas impagáveis para a família toda. Por isso, é imprescindível haver planejamento financeiro para continuar na jornada.

Portanto, é necessário avaliar os gastos mensais da família, quanto ela recebe, quais são as despesas e se sobra alguma quantia. A partir daí, estudar quais gastos podem e devem ser cortados, já que o pagamento das prestações irá exigir uma parcela considerável da renda e deve ser prioridade.

Essa organização em relação às despesas dos membros da família deve ser algo que todos estejam atentos. É preciso comprometimento para que não haja exageros e que cortes dispensáveis, como pequenos lanches fora de casa, não se tornem hábitos e acabem sendo uma despesa além do necessário.

A família também deve ter consciência se o financiamento do local escolhido é condizente com a renda familiar. Não é nada vantajoso escolher um lugar dos sonhos, mas com prestações exorbitantes que comprometam por completo a saúde financeira do lar.

Melhores condições de pagamento

Com o planejamento financeiro em mãos, estude com atenção as formas de pagamento disponíveis. Analise as possibilidades de financiamento de diferentes bancos, pergunte em cada um deles sobre as taxas de juros. Com todas as informações reunidas, analise qual é o mais vantajoso para você.

Ter em mãos uma considerável quantia para dar a entrada no imóvel é um trunfo importante, uma vez que ele diminui o valor a ser financiado. Antes de fechar o acordo com um banco, por exemplo, verifique se valor das parcelas cabe no planejamento financeiro da família, não comprometendo o pagamento de outras despesas essenciais.

Localização

Provavelmente, este é o item mais importante no momento de escolher onde morar. Vários aspectos devem ser levados em conta. A estrutura do imóvel em si pode ser excelente, mas isso de pouco adianta se o entorno apresentar problemas de infraestrutura.

Por isso, conheça o bairro onde o imóvel está localizado. Veja quais são as opções de comércio, como mercados, padarias, escolas, farmácias, assim como a quantidade e localização dos pontos de ônibus. Avalie se a iluminação pública é boa, se as ruas são pavimentadas e se há unidades de postos de saúde de fácil acesso na região.

Procure se informar, também, sobre questões relacionadas à segurança. Se há um grande número de assaltos, se existe ou não policiamento constante, e onde fica localizada a delegacia mais próxima.

Tenha paciência

Uma característica que deve estar presente em todo este processo é a paciência para escolher o que é mais vantajoso. Seja na forma de financiamento ou no local para morar, evite tomar decisões precipitadas. Estude, procure e conheça as possibilidades dentro de sua condição.

Pesquise na internet e converse com amigos e familiares, conhecendo outras opiniões sobre qual local escolher. Faça anotações sobre os imóveis escolhidos e suas impressões ao visitá-los. Não há problema se a escolha demorar, desde que ela seja feita da maneira certa.

