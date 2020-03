Vacinação nacional contra gripe começará segunda-feira (23)

Começará segunda feira (23) e seguirá até o dia 22 de maio, a vigésima segunda edição da campanha nacional de vacinação contra influenza (gripe). Este ano a campanha terá dois diferenciais. O primeiro deles refere-se a imunização de pessoas com idade entre 55 e 59 anos 11 meses e 29 dias mediante apresentação de documento identificação. O segundo é acréscimo de um ano na idade de crianças. “Até a última campanha a vacinação era para crianças de até cinco anos. Este ano as crianças com idade de 6 meses até 5 anos 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas contra a gripe em Cascavel”, explicou Cristina Carnaval, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.

Ainda de acordo com ela, a campanha este ano será dividida em três etapas. A primeira delas acontecerá no período de 23/03 à 16/04, tendo como público alvo os idosos com idade acima de 60 anos e os trabalhadores da saúde. Na segunda fase, que acontecerá de 16 de abril a 9 de maio, devem receber a dose da vacina os professores, profissionais da área de segurança e doentes crônicos e na terceira e última fase da campanha de vacinação, que ocorrerá de 9 à 22 de maio, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses à seis anos, povos indígenas, o sistema prisional e pessoas com idades de 55 a 59 anos11 meses e 29 dias com apresentação de documentos e gestantes.

A expectativa é de imunizar 111 mil pessoas nesta campanha. “Queremos lembrar a população que no dia 09 de maio acontecerá o ‘Dia D’ da campanha. Neste dia todos as 43 unidades de saúde do Município, estarão abertas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, das 08h às 17h para vacinação. É importante apresentar a carteirinha de vacinação para serem imunizados”.

Preocupados com a população devido a situação epidemiológica vivenciada por conta do coronavirus, a prefeitura optou pela ‘vacinação extramuro’. Serão colocados à disposição da população 15 pontos de imunização em área externa para vacinação que são elas: USF Nova Cidade, USF Riviera, USF Cascavel Velho, USF Presidente, UBS Neva, UBS Santa Cruz, UBS Aclimação, USF Canadá, UBS Parque São Paulo, USF Santo Onofre, USF Pioneiros Catarinense, UBS São Cristóvão, USF Periolo, USF Brasmadeira e Unidade Central de Vacinação

“Todas as unidades de saúde do município estarão fazendo a vacinação. As unidades que não possuem espaço para vacina externa atenderão de forma restrita para proteger a população sendo permitido acesso de cinco pessoas por vez para acessar a unidade e receber a dose da vacina. No calçadão da Avenida Brasil, próximo à Catedral, será aberta uma ‘Unidade Central de Vacinação’ que funcionará das 8h às 18h para vacinação do público alvo da campanha, que nesta primeira etapa serão os idosos e os trabalhadores da saúde”, explicou Cristina carnaval. Ela disse ainda que para os idosos, um serviço especial será montado. “Nós teremos este ano, também para os idosos, a blitz da vacina. Vai ser a vacinação dos idosos, no Programa Municipal de Imunização. A blitz funcionará das 9h às 17h , na rua Presidente Kennedy 2546”.

Este serviço diferenciado atenderá idosos acima de 60 anos. Eles não precisarão descer de seus carros. Uma equipe do PMI, vai até o veículo e lá faz a vacina . É preciso que os idosos levem documento de identidade ou cartão do SUS. Após a imunização ele receberá uma carteirinha e o Programa de Imunização ficará com um cópia do documento apresentado pelo idoso , no ato da vacina”

UBS Brasmadeira

Na próxima semana também será feita a mudança da Unidade de Saúde do Brasmadeira. Devido a isso, esta unidade de saúde não estará vacinando a população. A partir do dia 28, no entanto, passará a atender inclusive com área externa de vacinação

Vacinação extramuro: vacina da gripe

Unidades de saúde:

– USF Nova Cidade, USF Riviera, USF Cascavel Velho, USF Presidente, UBS Neva, UBS Santa Cruz, UBS Aclimação, USF Canadá, UBS Parque São Paulo, USF Santo Onofre, USF Pioneiros Catarinense, UBS São Cristóvão, USF Periolo, USF Brasmadeira e Unidade Central de Vacinação