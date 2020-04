UTILIDADE PÚBLICA: Call Center da Saúde de Cascavel volta a operar pelo (45) 3096-9090

O enfrentamento ao novo coronavírus tem um grande aliado em Cascavel: o Call Center da Saúde. Com ele, equipes prestam o atendimento telefônico para triagem de casos suspeitos de covid-19 e dão os devidos encaminhamentos.

A Vivo, que opera a linha, tinha apresentado instabilidade no fim de semana e as linhas oficias foram desativadas temporariamente, mas foram acrescidos números substitutos. No entanto, o impasse já foi solucionado. Dessa forma, o O.

O telefone (45) 3392-6500 também está operando para essa finalidade. Já o Call Center destinado a outras demandas de saúde, como doentes crônicos, gestantes e agendamento em unidades referenciadas, o contato é o (45) 3096-9191, das 7h às 22h. O número (45) 3392-6661 também auxiliará nesses atendimentos específicos.

ATENDIMENTO ONLINE

Vale destacar que dentro do site www.fatooufakecascavel.com.br há um chat online que presta os atendimentos a casos suspeitos de coronavírus de forma automatizada. Com o Chat covid-19, o paciente irá responder um questionário de queixas ou sintomas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ao final da triagem, um membro da equipe multidisciplinar irá enviar, via whatsapp do paciente, a notificação de isolamento. Um médico dessa mesma equipe também fará o contato com o paciente para o monitoramento do caso.