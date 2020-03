URGENTE: Primeiro exame de Bolsonaro testa positivo para coronavírus

Reportagem de Leandro Mazzini em O Dia.

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados, no pronunciamento em rede nacional de TV nesta quinta-feira (12) à noite, logo após ele fazer uma live na página do Facebook com máscara foi o prenúncio de uma sexta-feira (13) sem precedentes na suíte presidencial: deu positivo o primeiro teste para constatar infecção por coronavírus no presidente da República Jair Bolsonaro.

Há tensão no ar. A despeito de passar tranquilidade na TV, e pedir ao povo para evitar as ruas (um claro cancelamento da convocação das manifestações pró-governo de domingo), Bolsonaro não esconde as evidências dos cuidados com a saúde. Apareceu de máscara hoje de manhã e não saiu do Palácio da Alvorada, a residência oficial.

Se Bolsonaro vai divulgar o resultado -seja positivo ou não – é uma questão pessoal, mas que envolve também uma situação de soberania nacional. Passar à população uma imagem de um presidente infectado pode causar medo geral e até mexer com os índices da Bolsa de Valores, que já oscilam fortemente há uma semana, com circuit-break como rotina .