Uopeccan participa do McDia Feliz 2019

Há 30 anos, o mês de agosto é marcado pelo McDia Feliz, que transforma a venda de Big Mac em sorrisos. Mas a campanha – uma das maiores em prol de crianças e adolescentes no país – já começou. A Uopeccan é participante do McDia Feliz e já está trabalhando para fazer da arrecadação deste ano, que será no penúltimo sábado de agosto (24), mais um sucesso. Para dar a largada a essa grande corrente de solidariedade, a Uopeccan realizou, no final de junho, o lançamento local da campanha na cidade de Cascavel. O evento foi para apresentar quais projetos serão beneficiados com a campanha e para informar que, no dia 24, terá atrações infantis, atividades recreativas e parcerias com as instituições de ensino para orientar a população com relação à alimentação, higiene bucal e pressão.

Ao todo, 56 projetos de 59 instituições serão beneficiados com a arrecadação da campanha em todo o país. A Uopeccan será beneficiada com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac nos restaurantes de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa dia 24 de agosto. Realizado há mais de 30 anos no país, o McDia Feliz já somou mais de R$ 280 milhões investidos em projetos do Instituto Ronald McDonald’s e mais recentemente do Instituto Ayrton Senna.

Os projetos beneficiados com a arrecadação serão voltados à capacitação dos profissionais da saúde para a identificação precoce do câncer em crianças e adolescentes na região Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná, qualificando profissionais da área de saúde, por meio de capacitações sobre o câncer infanto-juvenil. Outro projeto é denominado Exames de Diagnóstico Avançado, que objetiva o custeio de despesas com exames laboratoriais de diagnóstico avançado. Pretende-se com o recurso do IRM realizar exames de diagnóstico das áreas de anatomia patológica, imunofenotipagem, cariotipagem, FISH (fluorescent in situ hybridization) e biologia molecular, visando a agilidade no diagnóstico, prognóstico e tratamento do câncer infantojuvenil.

“Por meio da venda de Big Mac, nós, enquanto instituição, podemos mudar a realidade destas crianças e adolescentes que estão em tratamento na Uopeccan. Já conquistamos com a campanha do McDia Feliz a ampliação da UTI Pediátrica, compra de equipamentos e medicamentos para o tratamento, sala de espera com brinquedoteca, e, este ano vamos intensificar os Exames de Diagnóstico Avançando juntamente com a capacitação dos profissionais da área da saúde, para que o diagnóstico precoce seja realizado. Atualmente nosso índice de cura chega a 70% e o nosso objetivo com os projetos é aumentar esse número”, diz, Kelyn Aires, Coordenadora da Campanha McDia Feliz da Uopeccan.

Como adquirir os tíquetes antecipados

A Uopeccan já está com os tíquetes antecipados disponíveis para a venda. Comercializados ao valor de R$ 17,00 cada um, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 24 de agosto.

Os moradores de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa interessados na compra de tíquetes antecipados, podem entrar em contato direto com a Uoppecan pelo telefone 45 2101-7025 / 2102-0700 ou no endereço Rua Itaquatiaras, 769 – Santo Onofre, em Cascavel.

A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

Impacto social ampliado

Desde 2018, o McDia Feliz, que chega a sua 31ª edição, ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, em mais uma edição, além do combate ao câncer infanto-juvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz, atualmente, é uma das a maiores mobilizações pelas crianças e adolescentes no Brasil. Há 20 anos, o Instituto atua nas necessidades antes, durante e depois do tratamento de crianças e adolescentes com câncer e beneficia instituições ligadas a oncologia pediátrica através de campanhas como o McDia Feliz. A campanha é um sucesso graças à participação de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa. O McDia Feliz desde 2018 ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Este ano, o McDia Feliz acontece no dia 24 de agosto e todos os recursos arrecadados com a venda do Big Mac serão revertidos para as instituições participantes em todo o Brasil.

Mais informações em www.mcdiafeliz.org.br.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) atua há 20 anos para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença aos mesmos patamares dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacita profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infanto-juvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre as fontes de arrecadação, os programas e as instituições beneficiadas em www.institutoronald.org.br.