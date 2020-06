Uma pessoa morre e outras três ficam feridas em acidente na PR-182 entre Maripá e Palotina; veja vídeo

Uma pessoa morreu, outra ficou em estado gravíssima e duas pessoas sofreram ferimentos leves em um acidente na manhã desta sexta-feira (19), na PR-182 entre Maripá e Palotina.

O suporte aeromédico do Consamu está no local do acidente para transportar a vítima em estado gravíssimo para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

As outras duas vítimas com ferimentos leves foram levadas para atendimento médico em Palotina.

O Corpo de Bombeiros, suporte básico e avançado de Palotina foram acionados para prestar atendimento às vítimas.

Imagens: Consamu