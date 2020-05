Um militar desaparece e dois ficam feridos após acidente com embarcação clandestina no Rio Paraná

Um militar do Exército Brasileiro está desaparecido e dois ficaram feridos na noite desse domingo (10), após um acidente entre o barco que eles estavam e uma embarcação clandestina no Rio Paraná em Guaíra.

Segundo informações do Comando da 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, por volta das 23h, os militares faziam o patrulhamento da margem leste do Rio Paraná nas ações das Operações covid-19 e Hórus quando uma embarcação clandestina carregada de contrabando colidiu em alta velocidade contra a embarcação da Polícia Federal atingindo três militares do Exército Brasileiro. A embarcação clandestina imediatamente se evadiu do local.

Dois militares do Exército foram socorridos e levados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaíra onde foram atendidos e estão fora de perigo. Um militar do Exército está desaparecido até o momento.

Estão sendo usadas 12 embarcações, dentre as quais duas GUARDIAN 25 do Exército Brasileiro, além de embarcações da Marinha do Brasil, Polícia Federal, Batalhão Polícia de Fronteira, Corpo de Bombeiros e demais Órgãos de Segurança Pública, na busca e salvamento do militar desaparecido.

Será instaurado Inquérito Policial Militar pelo Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada para apurar o acidente.