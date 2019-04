Turismo de Luxo terá espaço exclusivo no 14º Festival das Cataratas

O ambiente luxuoso assinado pela arquiteta Mira Momo Angeli será uma expansão do Salão de Turismo do Oriente Médio, ampliando a sua atuação, antes restrita aos países árabes, para toda a América Latina, Europa e África. O espaço vai contar com uma estrutura completa de serviços, com direito a um estúdio de televisão e um bar, disponível para compradores, vendedores e convidados. Os interessados em participar das rodadas de negócio do local podem entrar me contato pelo e-mail comercial@jornaldolibano.com.br.

Em 2018, o Salão do Oriente Médio teve um espaço para network, que resultou em fechamentos de negócios. “Estamos muito otimistas e acreditamos que será mais um evento de muito sucesso. Além dos parceiros internacionais que teremos no Salão do Oriente Médio, esperamos também poder mostrar o que o Brasil tem no segmento luxo. Serão três dias de geração de negócios”, destacou a jornalista e embaixadora do espaço, Lú Braga.

No dia 13 de junho, o espaço será palco do lançamento da primeira edição da revista The Luxury. Elaborada pelo Grupo LAM – formado por empresários de Beirute (Líbano) – a publicação terá periodicidade semestral e uma tiragem média de 50 mil exemplares. O material será distribuído gratuitamente para o público do evento e nos principais hotéis de São Paulo e salas vips de aeroportos. O Grupo LAM hoje mantém um jornal online segmentado aos 12 milhões de libaneses que vivem no Brasil e aos 17 mil brasileiros que vivem no Líbano.

Mais uma vez toda a renda arrecadada durante o Salão de Turismo do Oriente Médio será revertida ao projeto Moça Bonita, que é focado na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer em mulheres jovens. A iniciativa, liderada pelo médico Aref Muhieddine, já promoveu diversas ações no Líbano.

14º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Itaipu Binacional, Fecomércio, CNC, Fundo Iguaçu e Copel Telecom.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402