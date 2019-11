Tráfico de drogas: Grupo do oeste que fornecia maconha a SP e ao RJ é preso

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Dez pessoas acusadas de integrar um grupo que atuava no tráfico de drogas na região oeste do Paraná e fornecia maconha a diversas cidades do Estado e também para São Paulo e Rio de Janeiro foram presas ontem (26) em uma operação conjunta realizada pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel e pela Denarc (Divisão Estadual e Narcóticos). Cascavel era o ponto de armazenamento e distribuição da droga. “Esse grupo era muito bem organizado. Cada equipe na organização tinha sua função definida: uma trazia a droga de Marechal Cândido Rondon e Porto Mendes até Cascavel e outra era responsável por fazer a distribuição de Cascavel para Curitiba, Boa Vista da Aparecida e Rio de Janeiro e São Paulo”, explica o delegado do GDE, Thiago Teixeira.

Foram cinco meses de investigações conjuntas, dificultadas por medidas de “segurança” utilizadas pelos traficantes. “Os chefes do grupo já haviam sido presos, inclusive condenados, pelo mesmo crime em 2014 e 2015. Eles agiam da mesma forma na época, então tomaram uma série de precauções. Entre elas, a pouca quantidade transportada, cerca de 300 quilos no máximo por vez, para evitar grandes prejuízos, além da utilização de carros clonados e furtados e a troca constante desses veículos, o que trouxe um pouco de dificuldade para a identificação do grupo”, explica o delegado.

Além das dez prisões, também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Cascavel, Boa Vista, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Curitiba.

Os chefes de grupo foram presos em Cascavel, onde foram cumpridos mandados nos Bairros Interlagos, Floresta, Faculdade, Parque São Paulo, São Cristóvão e 14 de Novembro.

Os presos devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Apreensões

Durante a operação foram apreendidos cerca de R$ 6 mil em dinheiro, 1,22 tonelada de maconha e 14 veículos, seis deles com placas e chassis clonados. Alguns dos carros utilizados eram clonados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e outros eram recebidos como pagamento pela droga fornecida naqueles estados.

Dentre os veículos apreendidos na operação também estão os dos integrantes, todos adquiridos com dinheiro oriundo do crime.

Investigações

A polícia acredita que esse grupo agia pelo menos desde fevereiro na região. As investigações continuam para identificar agora, além de outros integrantes da organização criminosa, os clientes, ou seja, quem comprava a droga do grupo tanto no Paraná quanto nos outros estados.

Três já estavam presos

No total, dez pessoas foram presas, sendo nove por meio de cumprimento de mandado e uma em flagrante. No entanto, três dos suspeitos já estavam presos: dois em Cascavel e um em Foz do Iguaçu.