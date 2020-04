Toque de recolher tranquilo em Umuarama

O primeiro dia do toque de recolher em Umuarama foi tranquilo, segundo a Guarda Municipal. As forças de segurança (PM e a GM) circularam pelas ruas para garantir o cumprimento da medida determinada pela Prefeitura por meio do decreto 082/2020, em vigor desde o último domingo.

“O objetivo é reduzir a circulação de pessoas pela cidade no horário entre as 21h e 5h da manhã, a fim de minimizar os riscos de disseminação do coronavírus. Desde 20 de março a cidade está em situação de emergência por conta da pandemia”, informa. O toque de recolher foi informado através do decreto 082/2020, assinado pelo prefeito Celso Pozzobom.

O artigo 2º diz que “Todo indivíduo dentro do território do Município de Umuarama deverá se sujeitar ao Toque de Recolher, pelo que deverá respeitar a proibição de livre circulação, devendo permanecer obrigatoriamente em seu domicílio a partir das 21 horas até as 5 horas do dia seguinte, durante toda semana”.

A restrição se aplica ao trabalhador que presta serviços ligados à saúde emergencial, como hospitais, farmácias e respectivos entregadores; ao que necessite sair de seu domicílio em busca de atendimento emergencial de saúde ou aquisição de item de saúde emergencial; ao servidor público e prestador de serviço público essencial e emergencial ou que não pode ser desenvolvido em outro horário, bem como em qualquer outro caso de necessidade pública; ao funcionário privado que necessite se locomover do ou para o seu trabalho, desde que este não possa ser desenvolvido em outro período, ou seja, essencial, assim considerado o que envolva o fornecimento de alimentos, itens de higiene ou saúde.