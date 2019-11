Toledo inicia campanha “16 Dias de Ativismo” pelo fim da violência contra a mulher

Em um momento especial realizado na manhã desta quarta-feira (20) no Hall da Prefeitura de Toledo, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, deu início a campanha “16 Dias de Ativismo”, que visa o fim da violência contra a mulher. O lançamento de uma exposição fotográfica de servidoras municipais marcou o momento.

A campanha está organizada para acontecer de forma descentralizada e chegará a várias localidades do município. Serão trabalhos de orientação para as mulheres, com várias atividades e distribuição de materiais para o combate à violência.

Durante esses dias, atividades deverão acontecer voltadas ao tema contra a violência da mulher, como exposições, palestras, caminhada, roda de conversas, pedalada pelo fim da violência, dentre outras.

Além da exposição fotográfica produzida pela Secretaria de Comunicação Social, a Secretária de Assistência Social, Marisa Cardoso, abrilhantou o início da campanha com canções em alusão ao fim da violência contra a mulher.

“Toledo aderiu a campanha em forma de mobilização que acontece não só em Toledo ou no Paraná, mas em todo o mundo. Devemos sempre alertar e abordar este tema importante na sociedade. Todos devem tomar conhecimento, pois é inaceitável que aconteça qualquer tipo de violência”, lembrou a Secretária da SPM, Larissa Ribeiro.

A vereadora Janice Salvador também esteve presente e ressaltou que essa é uma luta de todos. “As mulheres e os homens devem aderir a essa campanha para que seja algo normal em seu cotidiano. Todos devem ter consciência dos seus atos e entender que a violência contra a mulher deve acabar”.

O Prefeito Lucio de Marchi não esteve presente no momento de lançamento da campanha devido a agenda externa em Maceió mas parabenizou pelos trabalhos organizados pela SPM. “Importantíssimo esse trabalho humano que visa diretamente o bem estar da sociedade. As mulheres merecem ser tratadas com respeito e é necessário que esses problemas acabam. Agradeço ao empenho da SPM para realizar este belíssimo trabalho”.

Confira a programação:

Dia: 19/11/18 – Informações sobre os “16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a Mulher”

Agenda Aberta – Local: Vila Nova Horário: 9h

Dia: 20/11/18 – Panfletagem noI Seminário de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Medida Socioeducativa de Internação.

Local: UNIPAR Horário: 8h30

Dia: 21/11/18 – Palestra sobre os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

Local: CRAS IV – Jd. Panorama. Horário: 9h00

Dia: 23/11/18 – Panfletagem – FAG – Capacitação “ Mulheres, cidadãs que podem” ofertado pelo CTA/SAE- CISCOPAR.

Local: FAG Horário: 8h30

Dia: 25/11/18 –Campanha do Núcleo ODS Toledo – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – “Doe Amor de verdade, doe sangue”.

Vá até um Hemocentro doar sangue e informe a senha “ Pedalada Sustentável”, desta forma estará contribuindo com a campanha.

Dia: 27/11/18 – Oficina de Educação para o Trânsito

Tema: “ Violências”

Ofertado pelo Núcleo Intersetorial de Prevenção às violências, Acidentes e Promoção da Saúde e Cultura da Paz.

Local: CREAS II. Horário: 8h30 às 11h30.

Dia: 29/11/18 – CHA para Mulheres – ( C= Conhecimento,H=Habilidade, A= Atitude) Com palestra sobre os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

Exposição de telas – “Mulherio”

Local: Distrito de Dois Irmãos. Horário: 14h30.

Dia 30/11/18: Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Eleição das novas Conselheiras.

Local: UNIOESTE Horário: 19h00

Dia: 03/12/18 – Realização de Blitz e Campanha do Laço Branco – Pelo fim da violência contra a Mulher.

Local: Centro ( Semáforo próximo à Catedral – Prédio da ACIT)

Horário: 9h00 às 11h00.

Dia: 05/12/18 – CHA para Mulheres – ( C= Conhecimento,H=Habilidade, A= Atitude) Com palestra sobre os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

Exposição de telas – “Mulherio”

Local: Linha Floriano Horário: 14h30.