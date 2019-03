Tite confirma Jesus fora e Militão titular na seleção

Lisboa – A seleção brasileira será escalada sem Gabriel Jesus no ataque e com Éder Militão na defesa. Ontem, o técnico Tite repetiu a escalação do dia anterior e confirmou o time que enfrentará o Panamá no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal.

Nos 15 minutos em que a imprensa pôde assistir aos trabalhos no CT do Porto, não foi possível confirmar quem será o goleiro, mas é possível que ele teste Ederson no lugar de Alisson.

Com isso, a escalação será a seguinte: Ederson; Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Coutinho, Paquetá, Arthur e Richarlison; Roberto Firmino.

No treino de ontem, os titulares foram separados por coletes no centro do campo. Quando os trabalhos táticos iriam começar, a imprensa precisou deixar o local de treino a pedido de Tite.

Depois de enfrentar o Panamá, o Brasil viajará para Praga para enfrentar a República Tcheca, no dia 26. Essa vai ser a última vez que o time se reúne antes de jogar a Copa América, marcada para começar em junho, no Brasil.