A fabricante de chassis Thunder Technology ainda comemora sua performance no Campeonato Paranaense de Kart, disputado nos dias 15 e 16 deste mês. Conquistou quatro dos 13 títulos em disputa. Foi campeã nas categorias Graduados, com Rodrigo Elger; Samuel cruz, nas categoria Júnior e F-4 Graduados; e na Sênior B, com Luciano Munhoz.