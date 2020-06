Testagem em massa: Após Toledo, covid chega a presídios de Cascavel e Foz

Foz do Iguaçu – Após a confirmação da contaminação de 122 detentos da cadeia Pública de Toledo por covid-19, focos da doença eclodem em outras unidades prisionais da região. Nessa quinta (18), uma detenta da PFF–UP (Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu – Unidade de Progressão) e um policial penal da PEF I (Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu) testaram positivos.

De acordo com o Sindarspen (Sindicato dos Policiais Penais do Paraná), a situação mais complicada é em Cascavel, com casos confirmados na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) e servidores com sintomas na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel). “Temos três servidores com sintomas na PEC há sete dias e os demais policiais não foram testados, muito menos os detentos. Já na PIC, temos servidores com covid-19 e também não realizaram a testagem de servidores e presos. Oficiamos o Depen [Departamento Penitenciário do Paraná], a Sesp, a VEP [Vara de Execuções Penais], o Ministério Público, o COE [Centro de Operações Emergenciais] e o secretário de Saúde de Cascavel, mas até agora nada fpoi feito em Cascavel”, frisou a diretora executiva do Sindarspen, Vanderleia Leite.

Ela sugere a capacitação de agentes de enfermagem para fazer a testagem nos presídios, desde que algo seja feito. “É muito grave o que está acontecendo porque o vírus pode ser disseminado entre todas as equipes de servidores, entre presos e a contaminação dentro do presídio pode provocar um caos maior”. E lembra que os servidores podem contaminar os familiares.

O sindicato afirma que tem cobrado do governo do Estado, desde o início da pandemia, a apresentação de um plano de combate do coronavírus nas unidades penais, mas esse documento não foi apresentado.

Outro pedido é a contratação de servidores em caráter emergencial da saúde, pois há unidades em que não há enfermeiros.

Em Foz, o sindicato informou que os servidores foram convocados para e devem fazer os exames hoje.

Sesp e prefeitura

A Prefeitura de Cascavel informou que os agentes devem ligar para o call center no início dos sintomas. Ele deve ser isolado e, dentro do prazo adequado, a testagem será realizada. Toda testagem é feita por meio de protocolos do Ministério da Saúde e Sesa.

Já o Depen informou que assuntos relacionados à covid-19 estão concentrados na Sesp, mas não houve retorno do plantão da Secretaria.

Novo recorde diário, inclusive de crianças

Cascavel – A quinta-feira (18) foi marcada por recorde de registros diários de covid-19. No Paraná, foram 832 novas confirmações, chegando a 11.919 infectados. Na região oeste, uma das mais afetadas pela pandemia, de acordo com dados do Boletim Estadual e de levantamento feito pela reportagem do Jornal O Paraná nas prefeituras da região, foram confirmados 336 casos, subindo para 3.309 infectados pela covid-19.

Diversos municípios tiveram recordes diários, a exemplo de Cascavel (178 casos novos) e Medianeira (28).

No Paraná, 315 cidades têm ao menos um caso confirmado e em 114 houve óbito causado pela covid-19.

Também chamou a atenção a quantidade de crianças contaminadas. Em Foz do Iguaçu, um bebê de dez meses testou positivo. Em Nova Aurora, uma criança de cinco e outra de 12 também estão com a doença; e, em Céu Azul, uma criança de quatro anos e um adolescente de 16 tiveram resultado positivo ontem, um dia depois de a confirmação do pai, de 45 anos. A mãe também apresentou sintomas e aguarda o resultado do exame.

Com 13 infectados, a Prefeitura de Céu Azul deve anunciar novas medidas restritivas hoje, como toque de recolher das 20h às 6h.

Mais de 400 mortes

Conforme o boletim estadual, o Paraná alcançou 406 mortes causadas pela covid, 20 delas confirmadas ontem. O relatório não inclui quatro mortes registradas no oeste: duas em Cascavel (que chega a 27), uma em Toledo (4 óbitos) e outra em Santa Helena, segundo óbito no Município. O total de vítimas fatais no oeste chega a 52.

Ontem havia 445 pacientes com covid-19 internados, e outros 857 à espera de exames.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 7 Assis Chateaubriand 56 Boa Vista da Aparecida 26 Braganey 18 Cafelândia 8 Campo Bonito 21 Capitão Leônidas Marques 11 Cascavel 1.617 Catanduvas 15 Céu Azul 13 Corbélia 29 Diamante do Sul 13 Diamanta d’Oeste 1 Foz do Iguaçu 346 Formosa do Oeste 1 Guaíra 21 Guaraniaçu 41 Ibema 37 Iguatu 4 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 7 Jesuítas 23 Lindoeste 7 Marechal C.Rondon 22 Maripá 3 Matelândia 23 Medianeira 71 Mercedes 1 Missal 22 Nova Aurora 8 Ouro Verde do Oeste 3 Palotina 29 Pato Bragado 3 Quatro Pontes 2 Quedas do Iguaçu 28 Ramilândia 11 Santa Helena 47 Santa Lúcia 1 Santa Terezinha Itaipu 45 Santa Tereza do Oeste 40 São José das Palmeiras 1 São Miguel do Iguaçu 20 São Pedro do Iguaçu 5 Serranópolis do Iguaçu 9 Terra Roxa 5 Toledo 523 Três Barras do Paraná 18 Tupãssi 26 Vera Cruz do Oeste 19 TOTAL NO OESTE 3309 TOTAL NO PARANÁ 11.919 TOTAL NO BRASIL 978.142

Taxa de ocupação de leitos

Cresce a ocupação de leitos exclusivos para covid-19. Mesmo com mais 14 leitos de UTI do Hospital de Retaguarda de Cascavel exclusivamente para tratamento do novo coronavírus, cinco deles foram ocupados já no primeiro dia. Com isso, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas covid em Cascavel era de 70,5%.

Em Toledo, ontem (18) não havia leito de UTI vago na ala exclusiva do Bom Jesus e, no hospital referência em Assis Chateaubriand, a ocupação era de 92,8%, com apenas um leito vago.