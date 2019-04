A seleção feminina de futebol do Brasil realiza amistosos nesta sexta-feira contra a equipe da Espanha, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Vicente Sanzem, em Don Benito (ESP). Esse será o segundo duelo diante da Espanha sob o comando do técnico Vadão. O primeiro foi na Copa do Mundo do Canadá, em 2015, quando o Brasil venceu por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final, com gol de Andressa Alves.