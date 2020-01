Técnico e prata da casa

O espanhol Daniel Gordo tem 38 anos e trabalhou nas últimas três temporadas no Club Balonmano Nava, conquistando o título da 2ª Liga Espanhola na temporada 2018/19. Ele foi anunciado como técnico do Brasil no último dia 29 de novembro e menos de uma semana depois realizou sua primeira convocação. Dentre os 20 nomes chamados, destaque para o do central Henrique Teixeira, maringaense que fez parte da equipe do Brasil que há um ano, na Alemanha, alcançou a façanha histórica de ser top 10 no Campeonato Mundial, seu melhor resultado em quatro edições disputadas.

Relacionado