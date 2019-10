SUV de luxo roubado é apreendido com mais de R$ 100 mil em cigarros

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na BR-163, em Cascavel na noite dessa segunda-feira (14), uma GM Equinox de cor preta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. No interior do veículo foram encontradas 22.550 carteiras de cigarros avaliados em cerca de R$ 112,5 mil.

A apreensão aconteceu quando os policiais deram ordem de parada ao motorista. Ele desobedeceu a ordem e fugiu, abandonando o carro às margens da rodovia. Os agentes, durante a vistoria, verificaram que, na verdade, a cor original era branca e estava pintada de preto. Ainda, em pesquisas, observaram que o carro havia sido roubado de uma concessionária em São José dos Pinhais (PR), em dezembro do ano passado, nem tendo sido emplacado, estando apenas com placas clonadas de outro veículo.

Dentro do veículo de luxo, avaliado em cerca de R$ 150 mil, estavam sendo transportados cerca de 22,5 mil carteiras de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 112,5 mil.

Este veículo faz parte de um total de oito roubados de uma concessionária em São José dos Pinhais, em 21 de dezembro de 2018.

Diante dos fatos, o SUV foi encaminhado, com os cigarros, para a Receita Federal em Cascavel.