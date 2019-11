A prova disputada nos 3.438 metros do circuito misto do Autódromo Velo Città sempre reserva emoções à parte no campeonato da Sprint Race. Foi assim nas duas edições anteriores que a categoria ali esteve presente. E não será diferente no dia 30 deste mês, pois quatro pilotos na PRO e cinco na GP se mantêm na briga pela conquista mais importante da história da competição brasileira, a Overall, e vários outros estarão na luta pela vitória no veloz traçado do interior paulista.