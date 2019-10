Sortudos: casal encontra moedas antigas que valem R$ 25 milhões

Adam Staples e Lisa Grace, um casal de caçadores de tesouros, encontraram com auxílio de um detector de metais 2.571 moedas de prata que, segundo especialistas, datam de mil anos atrás. O “tesouro”, avaliado em cerca de R$ 25 milhões, foi encontrado na região noroeste de Somerset, na Inglaterra.

“Fomos até lá durante o final de semana e conquistamos um jackpot”, afirmou Staples em entrevista. “É uma sensação incrível ter descoberto este tesouro espetacular. Temos sonhado com isto durante 15 anos e agora é realidade”, completou.

E não foi por acaso que Adam comparou o achado com a conquista de um jackpot, ou seja, um prêmio acumulado em máquinas de cassinos ou em sorteios de loterias. Tornar-se um caçador de tesouro junto à Lisa foi uma aposta arriscado, mas que deu muito certo para o casal.

De acordo com o casal, as moedas foram encontradas durante uma tempestade de raios, mas eles só interromperam a procura ao ter certeza de que haviam recolhido todas as moedas. “Foi como se os deuses não quisessem que encontrássemos o tesouro escondido. Ficamos completamente ensopados, mas naquele momento isso não importava muito”, brincou Lisa.

Após terem recolhido as moedas, Adam e Lisa notificaram o Museu Britânico de Londres para que fosse realizada a avaliação dos objetos encontrados.

Origem das moedas

Nige Mills, especialista em moedas e consultor do grupo de leilão Dix Noonan Webb, foi quem realizou os cálculos para verificar o quão antigas eram as moedas. A partir das análises realizadas, constatou-se que elas possuem cerca de mil anos. Com essa informação, foi possível chegar à conclusão de que as moedas datam do período do rei Heroldo II, o último rei anglo-saxão da Inglaterra.

O reinado do rei Heroldo II foi curto, tendo iniciado em 6 de janeiro de 1066 e durado até sua morte na batalha de Hastings, em 17 de outubro do mesmo ano. O rei pereceu durante a luta contra os invasores da Normandia, sob a liderança de Guilherme II, o Conquistador. Depois da morte de Haroldo, a coroa de Inglaterra passou para Edgar, o Atelingo, que abdicou semanas depois em favor de Guilherme. Terminava, assim, a linhagem anglo-saxónica, fundada por Alfredo o Grande, e iniciava a dinastia dos reis normandos da Inglaterra.

É justamente o fato de serem oriundas de um reinado tão curto e de um período tão decisivo da história que torna as moedas ainda mais valiosas e relevantes historicamente. Algumas moedas da coleção, consideradas raríssimas por numismáticos e museólogos, chegam a valer R$ 20 mil cada.

Não se sabe ao certo quem ou porquê as moedas foram enterradas. Acredita-se, contudo, que elas tenham sido escondidas por algum rico proprietário de terras durante a invasão.

Agora, as moedas estão em posse do Museu Britânico e o valor obtido com a venda delas será dividido igualmente entre o casal e o detentor das terras onde o tesouro foi encontrado. Gareth Williams, funcionário do Museu, afirmou em entrevista ao “Daily Mail” que o achado “é extremamente significativo para a nossa compreensão do impacto da conquista normanda de 1066”.