Sobem para 32 os casos notificados de febre maculosa em Contagem

Subiu para 32 o número de casos suspeitos de febre maculosa em Contagem (MG). Duas pessoas morreram vítimas da doença entre o final de maio e início de junho. Outras duas mortes são investigadas. O balanço de notificação dos casos foi atualizado nessa quarta-feira (5) pela prefeitura de Contagem.

As quatro vítimas são de uma mesma família que se reuniu para capinar e cercar um terreno na região Nacional e foram picados pelo carrapato-estrela, o vetor da febre maculosa.

A prefeitura de Contagem montou uma força tarefa para combater o vetor da doença. Uma unidade de saúde foi aberta na região Nacional para atender as 128 pessoas que foram picadas por carrapatos após entrarem na mata para cercar o terreno.

Entre as medidas adotadas estão a limpeza da área onde foram encontrados os focos dos carrapatos e a pulverização na região e nas casas. Cavalos sem dono que transitam na região foram recolhidos e recebem banho de carrapaticida. A Guarda Civil monitora com um drone capivaras que são amplificadores da febre maculosa. Secretarias estudam formas de captura das capivaras para vermifugação.

Cuidados

A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela infectado por uma bactéria. Os sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça e muscular, enjoo e manchas na pele, que podem ser confundidos com a dengue.

Para haver transmissão da doença, o carrapato precisa ficar pelo menos quatro horas fixado na pele das pessoas. A prefeitura de Contagem orienta os moradores de áreas com possibilidade de existência do carrapato-estrela a examinem o corpo a cada três horas, colocar as barras da calça para dentro da meia e usar sapatos fechados.