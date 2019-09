Skate: Brasileiros competem em casa no Mundial de olho em Tóquio

São Paulo – Cerca de 160 skatistas que vão disputar o World Skate Park Skateboarding World Championship, competição mais importante do ano para a modalidade Park, a partir desta quinta-feira (12) em São Paulo.

A cidade que chegou a ter sensação térmica de 40º nos últimos dias vai esquentar ainda mais com os melhores do mundo na pista. O evento conta também com uma variada programação cultural e a presença do catarinense Pedro Barros, octacampeão mundial e vice-líder do ranking mundial.

Ele espera contar com o apoio da torcida para buscar o bicampeonato, já que foi o brasileiro que venceu o último Mundial disputado na China em 2018. “Os treinos já estão mostrando o nível de skate da galera. O campeonato está animal, clima está fervendo e a nossa expectativa é a melhor possível. Eu particularmente espero que essas arquibancadas estejam lotadas durante as competições para embalar ainda mais os skatistas. A torcida brasileira sempre é muito calorosa e isso nos estimula muito”.

Além de Pedro Barros, o Brasil estará representado por outros atletas da seleção como Yndiara Asp, atual sétima colocada no ranking internacional, Luizinho Francisco, Isadora Pacheco, Murilo Peres, Dora Varella, Hericles Fagundes, Victoria Bassi, Pedro Quintas e Letícia Gonçalves.

Corrida olímpica

O WS Park Skateboarding World Championship vale 80.000 pontos para os vencedores, a maior pontuação possível no ano de 2019, e encerra o calendário da primeira janela classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E, ao fim da primeira janela, os atletas melhores ranqueados garantem vaga diretamente na semifinal dos eventos da segunda janela. Para definir os atletas classificados aos Jogos de Tóquio serão contabilizados os dois melhores resultados da primeira janela olímpica (jan/2019 a set/19) e os quatro melhores resultados da segunda janela (set/2019 a maio/20). O Brasil disputa 12 vagas olímpicas, sendo três para cada modalidade (Park e Street), por gênero (masculino e feminino).