Sistema Fiep oferece curso de educação executiva em compliance

O que é compliance? Qual a importância de uma empresa seguir leis e regulamentos internos e externos? Como buscar ferramentas para criar um programa de transparência efetivo? Essas e outras perguntas serão respondidas no Curso de Compliance e Eficiência Empresarial. Promovido pelo Sistema Fiep, por meio das Faculdades das Indústrias, o objetivo é capacitar profissionais em práticas eficientes para cumprimento de normas legais, políticas e diretrizes estabelecidas para melhoria da competitividade nos negócios.

Durante o curso, o aluno vai conhecer os principais desafios enfrentados pelas empresas para se adaptar à realidade de compliance, simulará soluções para os problemas que podem surgir durante a implementação de um programa de compliance efetivo, além aprender estratégias de aderência e entender como priorizar investimentos e valores do orçamento destinados à área, garantindo a eficácia do programa. “As práticas exigidas em decorrência de imposições legais, já são uma realidade no Brasil. A não conformidade com este novo modelo tem implicações que podem ser desastrosas para uma empresa ou grupo empresarial. Por isso, cada vez mais as organizações buscam conhecer, entender, gerenciar e encaminhar corretamente suas interações com o ambiente regulatório, tendo sempre em mente uma operação eficiente” explica Carolina Gazoni, professora do curso.

O curso tem 16 horas de carga horária e vai acontecer nos dias 24 e 25 de abril, das 8h30 às 17h30, no Campus da Indústria, em Curitiba. A capacitação é indicada para profissionais de níveis táticos e estratégicos que atuam em organizações do setor industrial, comercial e de prestação de serviços. Entre os assuntos abordados no curso estão introdução à prática de compliance, acontecimentos recentes no mundo e na América Latina, levantamento de riscos, aspectos legais e divulgação e lei anticorrupção brasileira, privacidade e compliance concorrencial.

Para se matricular, o candidato pode entrar em contato com as Faculdades da Indústria pelo telefone: (41) 3271-7654.

Educação Executiva

As Faculdades da Indústria também oferecem programas de Educação Executiva, que possibilitam a capacitação e a utilização de novas ferramentas de gestão. Entre os cursos ofertados estão Indústria 4.0, Gestão da Inovação, Marketing e Vendas, Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios e Direito. “O Sistema Fiep tem o compromisso com fortalecimento da indústria paranaense, e todo esse expertise tornou a instituição uma referência em inovação, com um quadro de profissionais altamente qualificados nas diferentes áreas de atuação das indústrias”, afirma Carlos Eduardo Leite, gerente de Ensino Superior do Sistema Fiep.

Os cursos estão disponíveis nas modalidades aberta ou In Company e são ofertados em Londrina, Toledo, Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba. “Nossos cursos são voltados para a indústria, com o objetivo de enriquecer a experiência acadêmica e promover o contato com a comunidade por meio do aprendizado de novas competências”, explica Carlos Eduardo. Para mais informações acesse www.faculdadesdaindustria.com.br