Sistema FAEP/SENAR-PR cancela Agrinho 2020

O Programa Agrinho, principal iniciativa de responsabilidade social do Sistema FAEP/SENAR-PR, terá a sua edição 2020 cancelada. A medida adotada pela entidade ocorre em função da pandemia do coronavírus, que, por conta da orientações e segurança como a necessidade do isolamento social, as escolas das redes pública e particular estão paralisadas. Anualmente, o programa envolve mais de 1 milhão de alunos e cerca de 80 mil professores, de praticamente todos os municípios do Paraná.

Diante da decisão, o material didático do Programa Agrinho, que passou por uma atualização neste ano, para contemplar as inovações apresentadas na área da educação e trazer novos temas de acordo com a evolução do campo, não será distribuído às escolas parceiras. Ainda, o evento de encerramento, marcado inicialmente para o dia 19 de outubro, em Curitiba, também está cancelado.

Além da decisão estar alinhada com as orientações de segurança dos órgãos oficiais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, a decisão do Sistema FAEP/SENAR-PR busca valorizar o Agrinho, na sua plenitude. Com parte do ano letivo comprometido por conta da nova doença, o programa poderia não atingir, na totalidade, os seus objetivos juntos aos alunos e professores.

EaD

Apesar da suspensão da edição 2020, as capacitações do Programa Agrinho no formato EaD (Educação a Distância) seguem à disposição dos professores. Os cursos podem ser feitos por pessoas de qualquer região do Paraná, por meio da plataforma virtual SENAR Digital.