Sindicato Rural investe na construção de prédio que vai abrigar unidade da Cresol

Diretores do Sindicato Rural Patronal se reuniram na manhã de quarta-feira no canteiro de obras do novo prédio que está sendo construído ao lado da sede com a finalidade de locação para o Banco Cooperativo Cresol. O prédio terá área construída de 400 m² e investimento aproximado de 1 milhão de reais. A previsão de conclusão é no mês de Outubro. A execução está a cargo da empresa palotinense Construtora Vendrame.

O vice-presidente do Sindicato Rural, Edmilson Zabott, juntamente com o presidente Nestor Araldi, informaram que o contrato de locação para a Cresol é de 10 anos renováveis para mais 10 anos. “A obra está sendo possível pela credibilidade que o sindicato conquistou ao longo dos seus 52 anos, graças ao esforço de todas as diretorias, funcionários e, principalmente, os produtores rurais”, destaca Zabott ao agradecer o apoio dos associados e também respaldo do Sistema Faep/Senar.

