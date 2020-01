Sinalização de faixas de pedestres é reforçada em frente às escolas de Marechal 

Com objetivo de melhorar a segurança da entrada e saída de estudantes, durante o mês de janeiro uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana da prefeitura de Marechal Cândido Rondon, realiza a manutenção da pintura viária em frente às escolas e Cmeis do município e também nos distritos.

Os trabalhos estão concentrados na pintura de faixas de pedestres, travessias elevadas e lombadas, além das vagas especiais de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Para que os pais e os motoristas do transporte escolar consigam desembarcar as crianças em frente às escolas, também estão sendo repintados os espaços destinados ao embarque e desembarque de alunos.

Além do reforço na sinalização da pintura viária, estão sendo instaladas placas indicativas de área escolar e velocidade máxima permitida nas proximidades das escolas, centros municipais de educação infantil e colégios, alertando os motoristas de que naquela área a velocidade deve ser diminuída e que a atenção deve ser redobrada.

A ação visa proporcionar mais tranquilidade e segurança a comunidade, e aos estudantes na hora de atravessar as ruas.