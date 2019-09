Sharbel mantém a liderança

Sharbel El Hajjar chegará à decisão do Paranaense de Motovelocidade com uma vantagem de 16 pontos na categoria 1000cc Pró -

Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing, foi um dos destaques da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade, disputada domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Ele largou em segundo e conquistou o segundo lugar na categoria 1000cc Pró, resultado que o mantém na liderança do campeonato, com 56 pontos, 16 a mais do que Leandro Buzinaro, do Paraguai.

Mesmo com o segundo lugar e a liderança, Sharbel deixou Cascavel um pouco frustrado. “Tivemos problemas com os pneus, o que dificultou o acerto da moto para a prova. Mas o importante foi nos mantermos na liderança do campeonato. Agora vamos nos preparar para a decisão”, enfatiza Sharbel.