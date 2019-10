SÉRIE B | Paraná Clube recebe Figueirense de olho no G4

A dois pontos do G4, o Paraná Clube recebe o Figueirense neste sábado (19) em busca de mais uma vitória na Série B, às 19h15, na Vila Capanema. A partida é válida pela 30ª rodada. Depois dela restarão apenas oito para o fim do campeonato. Vindo de vitória em casa sobre o Brasil de Pelotas, o time paranista quer seguir disputando no topo da classificação, ainda mais porque na sequência da tabela de jogos visitará o vice-líder Sport, na quarta-feira (23), e depois fará duelo paranaense com o Londrina (dia 28), antes de medir forças com o quinto colocado América-MG. O Figueirense é o penúltimo colocado do campeonato e luta contra o rebaixamento, mas está em ascensão – tem uma vitória e dois empates nos últimos três jogos. No Paraná Clube, o artilheiro Jenilson (foto) volta de suspensão.