Série B: Coxa conta com reforços contra o Brasil de Pelotas

Curitiba – Embalado por seis jogos de invencibilidade na Série B, o Coritiba recebe o Brasil de Pelotas com um elenco ainda mais forte em relação às últimas partidas. O duelo está marcado para as 21h30 desta terça-feira, no Couto Pereira, pela 16ª rodada.

O técnico Humberto Louzer conta com o retorno do goleiro Wilson, após um mês fora, e a volta do atacante Robson, de suspensão. Já o meia-atacante Rafinha, que atuou nos 45min finais da vitória sobre o Figueirense, no fim de semana, deve ter condições de atuar por mais tempo nesta terça.

O Coxa é o melhor mandante da Série B, com seis vitórias, um empate e uma derrota em oito jogos. Conquistou 19 de seus 26 pontos no Alto da Glória. A meta é manter o retrospecto diante da torcida nesta noite.

O 11 inicial do Alviverde paranaense contra o Brasil de Pelotas deve ter: O Wilson (Muralha); Diogo Mateus, Rafael Lima, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Thiago Lopes, Giovanni e Robson; Rodrigão.