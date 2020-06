Senai e Faculdades da Indústria estão com matrículas abertas

Um estudo do Senai aponta que o país terá que capacitar, até 2023, cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em nível superior, técnico, de qualificação profissional e aperfeiçoamento. Agora, com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, as indústrias precisarão de colaboradores atualizados para ajuda-las na retomada.

Apostar na qualificação será um diferencial para os trabalhadores. Para quem está de olho no futuro, o Senai está com vagas abertas para cursos em áreas como mecânica, eletrônica, logística, administração e informática, entre outras. São mais de 28 unidades do Senai no Paraná que ofertam 30 mil vagas para cursos no 2° semestre.

São cursos técnicos e rápidos – de qualificação e aperfeiçoamento. “Com a retomada, certamente aquelas pessoas que tiverem conhecimento mais especializado terão possibilidade maior de recolocação no mercado”, comenta Giovana Chimentão Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

Ensino superior – Com foco nas demandas atuais e futuras do setor industrial, as Faculdades da Indústria preparam profissionais nas áreas de tecnologia, além de engenharia, design e gestão. São mais de 1.300 vagas abertas nos cursos de graduação em Curitiba, São José dos Pinhais e Londrina.

Entre os cursos oferecidos destacam-se as Engenharias Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, de Produção, de Software, de Energias e de Meio Ambiente e Energias Renováveis. Também são ofertadas graduações em Design de Moda, Design de Interiores e os cursos de Fabricação Mecânica, Automação Industrial e Processos Gerenciais. O vestibular será online e as inscrições podem ser feitas até 21 de agosto.

Já quando o assunto é pós-graduação, as Faculdades da Indústria ofertam a Pós Unique, com estrutura curricular 100% flexível e online, além dos cursos lato sensu como Cibersegurança, Engenharia de Veículos Híbridos e Elétricos, Engenharia de Automação Industrial, especialização em Finanças e em Gerenciamento de Projetos, entre outros.

Para mais informações sobre os cursos, matrículas e inscrições, acesse sistemafiep.com.br/educacao

*Por Assessoria