Senac EAD oferece cursos para se qualificar para o mundo do trabalho

O índice de desemprego ainda é assunto discutido em muitos fóruns de economia e RH e sempre que uma vaga de trabalho é divulgada a disputa é bastante acirrada. Ao mesmo tempo, cada vez mais empresários buscam profissionais qualificados para ocupar espaço em seu time.

As empresas vêm entendendo essa rápida mudança do mundo do trabalho. Em um mercado cada vez mais dinâmico e com a tecnologia tomando mais espaço, o candidato a um emprego tem que estar atento a essas mudanças e desenvolver habilidades com conteúdo de qualidade. Mas, afinal, o que faz um profissional ser considerado apto para o mercado?

Os cursos de curta duração, com valores mais acessíveis e na modalidade a distância, tornaram-se uma ótima opção para aqueles que desejam melhorar o currículo ou apostar em capacitação.

Entendendo essa busca por qualificação, conversamos com Daniel Kaiss, autor e tutor do curso de InDesign do Senac EAD, que nos deu algumas dicas de como se tornar um profissional preparado para as mudanças do mercado de editoração e design.

O que é InDesign?

Daniel Kaiss – O InDesign é o aplicativo mais conceituado quando o assunto é diagramação e organização de páginas. No dia a dia, o profissional de designer e editoração trabalha na construção de artes para atender às diversas demandas, como revistas, jornais, livros, artes gráficas e até mesmo produções artísticas livres.

Em quais segmentos podemos utilizar o curso?

Daniel Kaiss – Podemos usar o design gráfico em diversos segmentos de mercado, como a indústria, o setor de games, o cinema, o jornalismo, a educação, a editoração, a televisão, a web, o marketing e publicidade. Os profissionais podem realizar trabalhos de forma impressa, virtual ou digital.

Para quais públicos esse curso é indicado?

Daniel Kaiss – O curso é indicado para pessoas que já tenham conhecimento em artes gráficas e editoração e busquem o aperfeiçoamento no uso do software InDesign, bem como para quem está em busca de conhecer os recursos desse software para passar a utilizá-lo.

Qual é o benefício do curso para a carreira?

Daniel Kaiss – O InDesign é uma ferramenta específica para criação de artes gráficas e editoração. portanto, no caso da editoração de livros, revistas e artes com texto. O profissional conta com recursos que facilitam o desenvolvimento do produto e a geração de artes de qualidade para divulgação via on-line e para impressão.

Fale um pouco sobre o empreendedorismo para esse profissional? Como ele pode empreender?

Daniel Kaiss – O profissional de designer e editoração pode trabalhar como profissional autônomo, produzindo sua arte usando os conceitos de design e editoração. Ele pode criar desde um panfleto até uma revista, passando por artes gráficas e produções artísticas de fato. Para um autônomo, é importante que busque manter uma carteira de clientes em constante desenvolvimento e renovação, bem como tenha um portfólio atualizado para divulgar seu trabalho.

Como se manter qualificado no mercado da criatividade e design?

Daniel Kaiss – É fundamental investir em cursos de aperfeiçoamento para designer. A parte técnica é muito importante, com softwares, técnicas de design e tendências de design.

O futuro é digital. Como o curso de InDesign pode ajudar a adquirir competências em longo prazo?

Daniel Kaiss – Para utilizar um software de editoração e design é importante que o profissional conheça o funcionamento dos principais recursos dessa área e saiba interagir com o software de maneira ágil e de acordo com sua necessidade. O curso de InDesign proporciona ao aluno que se familiarize com os recursos desse software e entenda, por meio de conteúdos e de atividades práticas, como utilizar esses recursos para produzir artes de qualidade.

Quais são as certificações básicas para profissional de editoração e design?

Daniel Kaiss – Cursos em softwares de editoração e design gráfico são essenciais para a composição de um currículo adequado. Até mesmo a participação em eventos de formação na área contribui para a qualidade desse profissional.

