Seminário aborda Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

Diretora do Ministério da Saúde, Sônia Linhares, a presidente do CRF/PR, Mirian Fiorentin, e a secretária de Saúde de Toledo, Denise Liell

Diretora do Ministério da Saúde, Sônia Linhares, a presidente do CRF/PR, Mirian Fiorentin, e a secretária de Saúde de Toledo, Denise Liell

Em parceria com a Unipar e a Prefeitura de Toledo, o CRF/RP (Conselho Regional de Farmácia do Paraná) promoveu o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares no Contexto das Ações de Atenção Primária à Saúde. O evento reuniu estudantes, professores e profissionais da área. Foram ministradas as palestras Práticas Integrativas e Complementares na Atualidade, Atuação das PICS (Práticas Integrativas e Complementares) no SUS, Evidências Científicas nas PICS, Massoterapia e a arte marcial chinesa Tai Chi Chuan, Auriculoterapia e Fitoterapia. Teve ainda mesa-redonda para diálogos sobre PICS no SUS – Práticas e Desafios.

UNIPAR

Prepare-se para 2K20 – vestibular.unipar.br. As inscrições estão abertas e tem novidades. Confira os cursos ofertados em Cascavel, no presencial: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética Odontologia, Psicologia e, ainda, os novos Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Terapia Ocupacional. Provas dia 27/10. Outras 30 opções são ofertadas na modalidade semipresencial. Mais informações ligue (45) 3321-1300.