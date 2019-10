Sem água: Um em cada quatro municípios do oeste em alerta

Reportagem: Juliet Manfrin

Santa Tereza do Oeste – A promessa de chuva a partir dessa quarta-feira (2) trará alívio também ao fornecimento de água.

De acordo com o escritório regional da Sanepar, os níveis de rios e reservatórios baixaram de 20% a 50% e agora já são dez os municípios que estão em alerta ou já enfrentam problemas no abastecimento.

“Na região oeste, todos os mananciais apresentam redução da vazão por conta da estiagem prolongada. Os que apresentam problemas no abastecimento são, além de Cascavel, Campo Bonito e o distrito de Santo Izidoro, em Três Barras do Paraná, que tiveram a redução maior e a Sanepar está precisando complementar o abastecimento com caminhão-pipa”.

Além desses, os sistemas que apresentam risco de faltar água são: Medianeira, Lindoeste, Céu Azul, Matelândia, Guaraniaçu, Santa Tereza do Oeste e Santa Lúcia.

No sudoeste, os mais críticos são Dois Vizinhos e o distrito de Nova Vitória, em Nova Prata do Iguaçu.

A chuva deve se aproximar hoje com o avanço de uma frente fria e pode chover no acumulado – até o início da próxima semana – algo próximo a 70 milímetros, diminuindo assim o déficit pluviométrico, que já ultrapassa os 800mm desde maio, quando as chuvas se tornaram irregulares.

Hoje deve haver pancadas isoladas e amanhã a chuva se distribui com maior intensidade e há possibilidade de rajadas de vento e granizo em alguns pontos isolados. Além de precipitação, o avanço da frente fria vai fazer as temperaturas máximas caírem. Ontem elas atingiram os 38ºC em municípios como Toledo e Palotina, hoje ela ainda deve ser acima dos 30ºC, mas amanhã e depois elas não devem passar de 27ºC.

Em Cascavel, o rodízio no fornecimento de água continua sendo suspenso diariamente, mas o alerta é para manter a atenção e o consumo conscientes.