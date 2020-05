Segunda parcela do auxílio emergencial será creditada na próxima semana; veja o calendário

A Caixa Econômica Federal começará a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira (18), informou nesta quinta-feira (14) o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro.

“Nós começamos na segunda-feira. Nesta sexta-feira, às 15h da tarde, eu e o ministro Onyx [Lorenzoni, da Cidadania] vamos dar todos os detalhes. Mas nós começamos na segunda e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Amanhã a gente detalha”, antecipou Guimarães.

Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.

O calendário foi divulgado no diário oficial desta sexta-feira (15), confira:

1. Calendário para depósito em poupança social

Calendário da 2ª parcela (uso digital) – Poupança Social Data do recebimento: 20 de maio (QUA) 21 de maio (QUI) 22 de maio (SEX) 23 de maio (SÁB) 25 de maio (SEG) 26 de maio (TER) Nascidos em: Janeiro e fevereiro Março e abril Maio e junho Julho e agosto Setembro e outubro Novembro e dezembro

2. Calendário para pagamento aos beneficiários do Bolsa Família

Calendário da 2ª parcela (saque) – Bolsa Família Data do recebimento: 18 de maio (SEG) 19 de maio (TER) 20 de maio (QUA) 21 de maio (QUI) 22 de maio (SEX) 25 de maio (SEG) Número de Identificação Social: NIS 1 NIS 2 NIS 3 NIS 4 NIS 5 NIS 6 Data do recebimento: 26 de maio (TER) 27 de maio (QUA) 28 de maio (QUI) 29 de maio (SEX) Número de Identificação Social: NIS 7 NIS 8 NIS 9 NIS 0

3. Calendário para saque da poupança social e transferência para contas indicadas pelos trabalhadores

Calendário da 2ª parcela (saque) – Poupança Social e demais públicos Data do recebimento: 30 de maio (SÁB) 1 de junho (SEG) 2 de junho (TER) 3 de junho (QUA) 4 de junho (QUI) 5 de junho (SEX) 6 de junho (SÁB) Nascidos em: Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Data do recebimento: 8 de junho (SEG) 9 de junho (TER) 10 de junho (QUA) 12 de junho (SEX) 13 de junho (SÁB) Nascidos em: Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Contas digitais

Ainda segundo o presidente da Caixa, o banco vai oferecer, de graça, uma conta digital para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Até então, o banco só havia aberto contas digitais para pessoas cadastradas que não tinham conta bancária informada. “É o maior programa de inclusão digital do Brasil, que tem notícia, de todos os tempos, e numa velocidade muito grande”, enfatizou Guimarães.

Auxílio irregular

Durante a live, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o pagamento irregular do auxílio emergencial a militares. As irregularidades foram detectadas após o ministérios da Defesa e da Cidadania realizarem um cruzamento de dados e identificarem que 73,2 mil militares ativos, inativos, temporários, pensionistas e anistiados receberam a ajuda do governo.

“O que aconteceu com muitos recrutas, não sei precisar o número aqui. Como ano passado eles não declararam renda, e ficava difícil passar no filtro, eles se inscreveram como beneficiários e receberam os R$ 600, só que foram plotados, foram descobertos e, no nosso meio, quando alguém faz algo errado, o bicho pega. Então, vão devolver essa grana e vão sofrer, com toda certeza, uma punição disciplinar”, afirmou.

Uma decisão do TCU (Tribunal de Contas de União) também obrigou os militares acusados de receber irregularmente o auxílio emergencial a devolverem os valores aos cofres públicos.

