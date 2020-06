Secretaria de Saúde de Cascavel realiza prestação de contas com transmissão ao vivo pela internet

Nesta segunda-feira (15), às 16h, o Secretário Municipal de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, apresentará na Câmara Municipal de Vereadores, a prestação de contas relativa ao 1º Quadrimestre de 2020. Por conta das restrições impostas pela pandemia, o plenário do Legislativo estará restrito aos vereadores, equipe do secretário e a imprensa.

No entanto, a audiência pública poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube através deste link: https://www.youtube.com/channel/UChwnUl3VnYeDDbQZJswV91A.

A apresentação é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 141/2012) onde se observa os investimentos aplicados em Saúde, ações, despesas com pessoal e o empenho do poder público nesta área.

Entre os destaques da apresentação será a redução do número de óbitos em 2020 em relação ao 1º quadrimestre de 2019. De acordo com a Secretaria de Saúde, na comparação entre os quatro primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado mostrou uma queda de 24,3% no número de mortes durante atendimento no serviço de urgência e emergência prestado pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

“Efetivamente a pandemia causada pela covid-19 mostrou uma mudança de comportamento significativa da população sobre quando buscar os serviços de saúde. A redução do número de óbitos é um desafio permanente dos servidores, que não medem esforços para que o atendimento ao paciente até a transferência para um leito hospitalar de responsabilidade da Central de Regulação de Leitos”, destacou Thiago.