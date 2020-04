Sebrae oferece plataforma de jogos de empreendedorismo

De acordo com um relatório apresentado no fim de março pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), mais da metade dos estudantes em todo o mundo estavam sem aula devido à pandemia de coronavírus. Essa estimativa representa mais de 850 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar fora das salas de aula.

A preocupação das famílias com o comprometimento do aprendizado dos filhos divide espaço também com maneiras criativas de mantê-los em atividade. O Sebrae/PR oferece uma plataforma digital com mais de dez jogos on-line e gratuitos que incentivam o aprendizado de alguns comportamentos empreendedores e temas relacionados à gestão.

De acordo com a coordenadora estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Sonia Shimoyama, o acesso à plataforma de ensino possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades. “Os jogos on-line mostram, brincando, formas em que o mercado se movimenta e o comportamento do cliente. As habilidades virão através das atitudes tomadas levando em conta a persistência, a rede de relacionamento e outros. São características empreendedoras despertadas de maneira divertida através dos jogos”.

Como acessar

A plataforma é 100% on-line, gratuita e adaptável para diferentes idades porque os jogos dependem mais da curiosidade do aluno e da própria percepção do aprendizado. Para acessar, a criança precisa de acompanhamento dos pais para fazer um login no site que solicita dados pessoais como nome completo e CPF. O processo é rápido e fácil.

Os jogos on-line ensinam, de maneira lúdica e divertida, como é o dia a dia de uma empresa.

No jogo “Fábrica de chocolate”, por exemplo, o aluno pode aprender sobre planejamento. A ideia desse game em específico é ajudar o chocolateiro Sr.Leite e a conseguir estudar na Suíça, a terra do chocolate, e, assim, adquirir conhecimentos para aprimorar seu negócio. Para isso, o aluno deve alcançar as metas estipuladas em cada pedido.

Adultos também podem fazer uso do conteúdo dos jogos ou ainda encontrar diversos e-books e cursos on-line para empreendedores, na plataforma.

Clique aqui para acessar a plataforma