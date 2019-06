Saúde apresenta na Assembleia relatório do quadrimestre

Curitiba – A Secretaria de Estado da Saúde apresentou nessa terça-feira (4) aos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa o relatório de suas atividades nos quatro primeiros meses deste ano.

De um orçamento previsto de R$ 5,5 bilhões para este ano – ainda dependendo da arrecadação do Estado -, a secretaria aplicou, até abril, R$ 1,3 bilhão. O orçamento foi elaborado pela gestão anterior.

Isso significa a aplicação de 10,08% da receita líquida de impostos em ações e serviços públicos de saúde. De acordo com a Constituição Federal, o Estado precisa aplicar 12% em saúde, mas esse percentual, segundo o diretor-geral da Secretaria, Nestor Werner Junior, pode ser alcançado até o fim do ano. “Não há dúvida alguma de que fecharemos o ano dentro do preconizado”, afirmou Werner Junior, ao apresentar o relatório.

Com relação aos restos a pagar de exercícios anteriores, a atual administração recebeu dívidas de R$ 529.060.513,58. Até o fim do primeiro quadrimestre, a Secretaria da Saúde havia pago R$ 211.019.088,44; restando ainda R$ 318.041.425,14.