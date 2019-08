São Paulo e Santos abrem a 14ª rodada do Brasileirão

O clássico entre São Paulo e Santos abre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Peixe lidera a competição, com 32 pontos, o Tricolor é o sexto colocado, com 21 (e um jogo a menos), e briga por seu espaço entre os primeiros colocados. Os times se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no Morumbi.

O Tricolor reforçou as laterais com as contratações de Daniel Alves e Juanfran. No entanto, os jogadores ainda estão em fase de aprimoramento físico e não estarão à disposição do treinador, além de não terem sido registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar da escalação do Santos ser sempre uma incógnita, o Peixe não deve ter grandes mudanças para o clássico deste sábado. Com a semana inteira para trabalhar, o técnico Jorge Sampaoli não deu folga ao elenco após o jogo da última rodada e preparou o time por cinco dias seguidos.

Outros jogos

Além de São Paulo e Santos, o Brasileirão terá outras três partidas neste sábado. Também às 17 horas jogam Ceará e Chapecoense. Depois, às 19 horas, enfrentam-se Flamengo e Grêmio. E, às 21 horas, o confronto será entre Atlético-MG e Fluminense.