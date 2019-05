Santa Terezinha de Itaipu está na rota dos Jogos de Aventura & Natureza

O município de Santa Terezinha de Itaipu está na rota dos Jogos da Aventura e Natureza, evento previsto para acontecer em 27 municípios que compõem as regiões de Angra Doce, Lindeiros e Litoral do Paraná. O evento contemplará atividades esportivas ligadas à natureza, ocupando espaços esportivos e turísticos, no período de baixa freqüência de turistas.

O coordenador do evento, Tiago Campos, esteve no município e não poupou elogios. “Visitamos Santa Terezinha de Itaipu por meio do pedido direto do governador do estado Ratinho Junior e fomos surpreendidos com a recepção”, ressaltou.

Tiago explicou o objetivo do evento, bem como as atividades que devem ser realizadas. “Vamos trabalhar 27 modalidades esportivas para que os atletas prestigiem os jogos e tragas suas respectivas famílias, movimentando assim, o turismo da região. O potencial de Santa Terezinha de Itaipu é enorme. Por isso, vamos trazer três oficinas para comunidade participar”.

A 1ª etapa dos Jogos da Aventura & Natureza acontece em agosto no Litoral do Paraná. A 2ª etapa deve ser realizada em setembro nos municípios Lindeiros, que inclui Santa Terezinha de Itaipu. O evento encerra no mês de novembro com a região de Angra Doce. As modalidades esportivas são várias: atletismo, beach tennis, body board, canoa havaiana, canoagem, cliclismo estrada, montain bike, cicloturismo, iatismo, corrida de aventura, escalada, futevôlei, futebol das estrelas, triathlon, maratona aquática, paraquedismo, pesca esportiva, skate, stand up paddle, surf, vôlei de praia, parapente, wake board, slackline, rali/jeep, orientação e rugby.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Remulo Ramalho, será uma grande satisfação sediar um evento como este. “Serão atividades que envolvem todas as famílias itaipuenses. Estamos muito felizes e ansiosos para mais essa ação que com certeza será sucesso absoluto”, finaliza.