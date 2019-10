Sanepar divulga nova tabela do rodízio no abastecimento de Cascavel

A Sanepar informa a nova tabela da programação do rodízio no abastecimento de Cascavel para o período de 25 a 31/10. A estratégia de análise diária da situação do sistema de abastecimento da cidade será mantida e as equipes definem a aplicação do rodízio levando em conta o volume de água armazenada e do consumo diário.

O horário previsto para interrupção do fornecimento de água continua para o período das 12h30 às 19h, com previsão de normalização à meia-noite de cada dia.

25/10/19 – SEXTA-FEIRA

Sanga Funda, Floresta, Ipanema, São Francisco, Brasília, Clarito, Consolata, Santa Maria, Georgia, Tarumã (parte), Los Angeles, Verdes Campos, Bela Vista, Jesuítas, Abelha, Colonial (parte), Pazzinatto, Caroline, Mariana I, II e III, Frasson, Sorriso, Água Doce, Dona Rosa, Florais do Paraná, Gralha Azul, Novacap, Araucária (parte), São Cristóvão (parte), Domiciano Bresolin, São Francisco, Cataratas, Pacaembu, das Nações, Nacional, Vila Verde, Izabel, Wanda, Residencial Gramado II, Veneza, Moradas do Lago, Jardim Botânico, Ana Cecília, Pioneiros Catarinenses (parte), Centro (parte), Santa Mônica, Vila Dione, Vila Elisabeth, Adriana, Vila Christina, Roma e Ninho da Cobra.

26/10/19 – SÁBADO

Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, Jardim Europa, Roberta, Jaraguá, Parque Residencial JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Parque São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Parque dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.

27/10/2019 – DOMINGO

Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Acácia, Jardim Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII.

28/10/19 – SEGUNDA-FEIRA

Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia, Santana, Los Álamos, Recanto Azul, Soares, Morada do Sol, Belo Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial (parte), Parque São João, João Merlin, Campo Belo, Sarah Elisa, Belmonte, Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá, Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, Sol Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.

29/10/19 – TERÇA-FEIRA

Nova Cidade, Cidade Universitária, Universitário, Maristela, Marília, São Luiz, Turisparque, Maria de Lourdes, Parque Cascavel, Trevo, Jardim Horizonte, Capanema, Santa Felicidade, Panorâmico, Jaçanã, Itapuã, Imperial, Urussanga, Sítios Recreio Paraíso, Jardim União, Jardim Amizade, Nélida, Padovani, Padovani III, Verona, Veredas, Panorama, Santa Catarina, Petrópolis, Integração, Jardim Seminário, Cristal, Tropical, Parque Verde, Residencial Das Palmeiras, Portal do Vale, Cidade Verde, São Mateus e Água Verde.

30/10/19 – QUARTA-FEIRA

Centro (parte), Tarumã (parte), Julieta Bueno, Melissa, Jaborá, Santa Fé, Barcelona, 4 Estações, Araucária, Lumar, Brazmadeira, Madevani, Interlagos, Dona Josephina, Paraná, Tocantins, Garbin, Jardim Rio Branco, Jardim Paraná, Paranaguá, São Cristóvão (parte), Caiobá, Jussara, Metropolitano, Carelli, parte do Cancelli, Parigot de Souza, São Pedro, Núcleo Produção Industrial III, Paraíso, França, Primavera, Vieira, Dona Delfina, Bazé, São Carlos, Pinheiros, Aparecida, Santo Antônio, Vila Aparecida, Jardim Margarida, Pinheiro, Fazendinha, Nossa Senhora Aparecida, Araguaia, Parque Piquiri, Santo Anastácio, Lazarin, Lupatini, Canadá, Piatti, Ana Paula, Continental Park, Novo Milênio, Mirante e Piovesan.

31/10/19 – QUINTA-FEIRA

Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dourado, Golden Garden, Esmeralda (parte), Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro (parte), Independência, Kiberama Bonato, Social Americano, Boa Vista, Simone, Social Americano II, Liberdade, Vitória, Tom Jobim, Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Palmeira, Aclimação I e II, Vale do Sol, Res. São Carlos e Porto Seguro.